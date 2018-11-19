Специалист Белгорподэнерго участвует в проекте «Мост доверия»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-19T16:01:58+03:00

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Проект по развитию наставничества в 2017 году вошел в число победителей конкурса инновационных социальных проектов, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в него вовлечены 25 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 18 лет, и 25 наставников, из различных сфер деятельности. Александр Пацев, инженер по релейной защите и автоматике филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», стал одним из таких наставников.

- Мой подопечный – ученик 10 класса Ближнеигуменской средней школы Дениз Микаилов, - рассказывает Александр. - Очень жизнерадостный парень. Активно участвует в жизни школы. Дениз пока не определился относительно будущей профессии, надеюсь, что смогу ему в этом помочь. И даже если после проекта его выбор не падет на энергетику, это тоже будет хорошо, потому что как минимум с одной профессией он уже определится. А что касается физических ограничений, они с лихвой компенсируются волевыми качествами и усердием, ведь там, где обычным ребятам нужно всего-то руку протянуть, нашим подопечным приходится долго и упорно работать.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Ребят и наставников ждут обучающие и психологические тренинги, мастер-классы, интересные встречи и порядка 20 занятий по выбранному профилю. Александр и Дениз уже составили план обучения, определили наиболее интересные направления и аспекты профессии, выбрали темы практических занятий.

Проект завершится в июне 2019 года региональным фестивалем «Путь к успеху», на котором будут презентованы результаты работы и подведены итоги. По мнению организаторов и участников «Моста доверия», эта инициатива поможет ребятам повысить навыки социализации, приобрести новые знания, расширить жизненный опыт и определиться с будущей профессией.