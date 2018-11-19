В белгородском микрорайоне «Новый» открыли памятник Михаилу Шумилову

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-19T14:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Памятник выдающемуся военачальнику, Герою Советского Союза, почётному гражданину Белгорода Михаилу Степановичу Шумилову открыли в минувшую субботу. Теперь монумент, который создан по проекту белгородского скульптора Михаила Смелого, будет отныне находиться в микрорайоне «Новый-2» в сквере рядом с центром образования №6 «Перспектива».

Скульптор создал бронзовый бюст Михаила Шумилова по инициативе жителей микрорайона. Поддержали эту идею корпорация «ЖБК-1» и администрация города. Установку памятника одобрили депутаты на второй сессии Белгородского городского Совета шестого созыва.

Монумент установлен в рамках проекта «65 добрых дел», посвященного 65-летию Белгородской области.

Напомним, что Михаил Шумилов принимал участие в Первой мировой войне, Гражданских войнах в Советской России и Испании, в советско-финской войне. Войска под командованием Шумилова освобождали Белгород от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Выдающийся военный деятель удостоен звания Героя Советского Союза, награждён тремя орденами Ленина, четырьмя - Красного Знамени, двумя - Суворова I степени, орденом Кутузова I степени и другими наградами.1 августа 1963 года ему присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода». В его честь названа одна из улиц областного центра.