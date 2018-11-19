В Волоконовке жители собирают подписи против переименования улицы 60-лет Октября

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-19T13:38:23+03:00

При опросе «Поддерживаете ли вы переименование улицы 60 лет Октября?», который провели активисты от ЛКСМ РФ Белгородской области, ответов «за» не было.

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Публичные слушания по поводу переименования центральной улицы Волоконовки, которые должны были назначены администрацией поселка на 12 ноября, по неизвестной причине были отменены. Сами жители против такого переименования. И свое «против» подтверждают сбором подписей.

Переименование улиц - до сих пор больная тема для жителей областного центра. Еще в 2004 году в историческом центре Белгорода изменили названия улиц: ул. Фрунзе стала проспектом Славы, проспект Ленина ныне именуется Гражданским проспектом, а улица Коммунистическая стала Преображенской. Но местные жители так и продолжают пользоваться привычными названиями в быту.

Спустя столько лет администрации посёлка Волоконовка пример Белгорода показался, видимо, успешным: было принято решение о переименовании улицы 60 лет Октября.

12 ноября администрацией посёлка Волоконовка, были назначены публичные слушания по вопросу переименования улицы, но затем их отменили. Жители посёлка не рады такой инициативе, так как это повлечёт за собой, во-первых, растраты из бюджета населенного пункта. Во-вторых, проживающим на улице 60 лет Октября, придётся менять все документы, начиная от паспорта и заканчивая медицинским полисом, что крайне хлопотно и неудобно. Немаловажен и идеологический фактор, многие считают, что бездумная декоммунизация ни к чему хорошему не приведет.

Жители Волоконовки против переименования улицы 60 лет Октября.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Активисты и жители посёлка надеются, что администрация учтёт их мнение и откажется от переименования.