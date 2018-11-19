Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-19T12:27:27+03:00

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12 ноября 2018 года в Москве эту высокую государственную награду Ирине Александровне вручил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Оскарович Греф.

Награда Ирине Алименко присвоена, как высокопрофессиональному специалисту в области экономики и финансов. При ее активном участии в течение многих лет Центрально-Черноземный банк занимает лидирующие позиции среди территориальных банков ПАО Сбербанк по основным показателям. Ирина Александровна внесла большой вклад в совершенствование структуры финансового менеджмента Сбербанка и централизацию функции управления.

Ирина Алименко активно занимается общественной деятельностью, являясь членом Экспертного совета при Департаменте экономического развития Воронежской области, председателем Комиссии по экономическому развитию Общественной палаты Воронежской области. Кроме того, Ирина Александровна ведет преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», имеет научную степень кандидата экономических наук.