2018-11-19T12:19:55+03:00
Экономика

Банк «Открытие» передал в банк «Траст» непрофильные активы

Общий объем переданных активов составил около 438 миллиардов рублей
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Накануне завершилось выделение из ПАО Банк «ФК Открытие» банка «Открытие Специальный» и его передача на баланс Банка непрофильных активов, работающего на лицензии банка «Траст». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Также переданы «Трасту» и требования по депозитам Банка России. Напомним, ранее банк вернул 603 млрд руб. из выделенных в рамках процедур финансового оздоровления 710 млрд руб., причем 330 – досрочно. Таким образом, по результатам завершения процедуры выделения «Открытие специальный» на балансе банка «Открытие» не осталось депозитов Банка России, и вся его пассивная база сформирована полностью рыночными источниками.

Выделив «Открытие специальный» и присоединяя его к банку «Траст», команды обоих банков, завершают огромный пласт работы, связанной с разделением активов на профильные и непрофильные. Учитывая объем, сложность и важность проводимой операции не только для банка «Открытие», но и для банковского сектора и экономики страны в целом, процесс выделения проведен в беспрецедентно короткие сроки.

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