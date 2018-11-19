2018-11-19T12:03:00+03:00
Происшествия

В Старом Осколе водитель « Лады Приоры» врезался в рекламный щит

Управлявший автомобилем 21-летний парень погиб
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября, примерно в 05 часов 30 минут в городе Старый Оскол произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную скорость движения. В итоге молодой человек не справился с управлением. Легковушка выехала на обочину и протаранила рекламный щит.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции обращают внимание водителей на то, что в ближайшие дни в регионе возможны осадки в виде снега с дождем. Автомобилистов просят, садясь за руль, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно вблизи мостов и низин, где возможно быстрое обледенение проезжей части. Следует быть предельно осторожными у пешеходных переходов и в местах возможного появления на проезжей части детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В белгородском микрорайоне «Новый» открыли памятник Михаилу Шумилову
В Волоконовке жители собирают подписи против переименования улицы 60-лет Октября
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»
Банк «Открытие» передал в банк «Траст» непрофильные активы
«Живая инсталляция» в Губкине и Старом Осколе напомнила автомобилистам о ценности жизни
Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве
Белгородская теннисистка завоевала серебро на первенстве Центрального федерального округа
Под Новым Осколом погибла 18-летняя девушка, управляющая автомобилем ВАЗ
Белгородская молодежь выбирает бабочку
В поселке Разумное сильно горели поля
В Старом Осколе размер средней пенсии составляет 14 053 рубля
В Ракитном сняли пластилиновый мультфильм «Лоскутное одеяло»
Белгородский Университет «третьего возраста» проводит набор слушателей
В поселке Разумное снизили налоги для физических лиц на уровень 2015 года
В Белгородской области жителям Ракитного вновь вернули воду
Валуйские оперативники нашли пропавшего без вести 19-летнего парня в соседнем регионе
С понедельника в Белгороде начнут отключать электричество
В Белгороде запустят в небо белые шары в честь спасенных детских жизней
В Белгороде столкнулись две «пятнадцатые»: пострадали два человека
Белгородский банк "прокололся", выдав кредит безработной
В Белгороде потушили вагон, загоревшийся на жд-вокзале
В Белгородской области «Форд Мондео» слетел в кювет: женщина в больнице
В Белгородской области пенсионеров планируют освободить от транспортного налога
С начала года в Белгородской области электроэнергией обеспечины почти 4000 потребителей
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Белгородская область - претендент на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году