В Старом Осколе водитель « Лады Приоры» врезался в рекламный щит

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-19T12:03:00+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, примерно в 05 часов 30 минут в городе Старый Оскол произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную скорость движения. В итоге молодой человек не справился с управлением. Легковушка выехала на обочину и протаранила рекламный щит.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции обращают внимание водителей на то, что в ближайшие дни в регионе возможны осадки в виде снега с дождем. Автомобилистов просят, садясь за руль, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно вблизи мостов и низин, где возможно быстрое обледенение проезжей части. Следует быть предельно осторожными у пешеходных переходов и в местах возможного появления на проезжей части детей.