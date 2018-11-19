Белгородская теннисистка завоевала серебро на первенстве Центрального федерального округа

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-19T09:21:19+03:00

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В белгородской академии тенниса Шамиля Тарпищева завершились соревнования по теннису. В течение недели на кортах Академии юные теннисисты в возрасте до 15 лет вели борьбу за призовые места.

Белгородскую область представляла Анна Чаус из Старого Оскола. До победы ей не хватило совсем немного, она уступила спортсменке из Химок Ксении Зайцевой. Бронза досталась представительнице Санкт-Петербурга - Александре Лобановой, сообщила пресс-служба академии.

Анна Чаус отметила, что борьба была сложной, и путь до финала был непростым. И что ей, конечно, хотелось победить, но соперница оказалась сильнее и ей больше повезло.