2018-11-19T11:09:11+03:00
Общество

«Живая инсталляция» в Губкине и Старом Осколе напомнила автомобилистам о ценности жизни

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошел в Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УГИБДД по Белгородской области.Фото пресс-службы УГИБДД по Белгородской области.
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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошел в Белгородской области. В Губкине студенты почтили память погибшего одногруппника, выстроившись на дороге возле места, где произошло ДТП, в «живую инсталляцию» со светоотражающей конструкцией. Такая же инсталляция привлекала внимание к проблеме нарушений правил дорожного движения на улицах Старого Оскола.

Воспитанники детских садов, школьники, студенты, волонтеры и представители общественности по всей области подключились к акции.

Вместе с автоинспекторами активисты Белгородского района прошлись безопасным маршрутом к местам ДТП с яркими плакатами, призвая водителей и пешеходов выбирать правильное поведение и всегда соблюдать ПДД. Прохожим участники акции вручали листовки с разработанными маршрутами. В Валуйках ЮИДовцы и сотрудники Госавтоинспекци общались с местными жителям через громкоговоритель, рассказывая как важно всегда соблюдать правила дорожного движения.

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