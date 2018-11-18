2018-11-18T18:37:33+03:00
Общество

Под Новым Осколом погибла 18-летняя девушка, управляющая автомобилем ВАЗ

Водитель другого автомобиля и его пассажирка во время ДТП получили телесные повреждения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Под Новым Осколом погибла 18-летняя девушка.Под Новым Осколом погибла 18-летняя девушка.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ДТП произошло 17 ноября около 18 часов 00 минут на 11 км автодороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки». В результате погибла 18-летняя девушка, находящаяся за рулем автомобиля ВАЗ, и 2 получили телесные повреждения. Водитель другого автомобиля и его пассажирка получили телесные повреждения

По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем ВАЗ, допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Авенсис», за рулем которого находится 70-летний водитель. После столкновения выехав на полосу встречного движения, ВАЗ столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Шевроле» и его 37-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородская молодежь выбирает бабочку
В поселке Разумное сильно горели поля
В Старом Осколе размер средней пенсии составляет 14 053 рубля
В Ракитном сняли пластилиновый мультфильм «Лоскутное одеяло»
Белгородский Университет «третьего возраста» проводит набор слушателей
В поселке Разумное снизили налоги для физических лиц на уровень 2015 года
В Белгородской области жителям Ракитного вновь вернули воду
Валуйские оперативники нашли пропавшего без вести 19-летнего парня в соседнем регионе
С понедельника в Белгороде начнут отключать электричество
В Белгороде запустят в небо белые шары в честь спасенных детских жизней
В Белгороде столкнулись две «пятнадцатые»: пострадали два человека
Белгородский банк "прокололся", выдав кредит безработной
В Белгороде потушили вагон, загоревшийся на жд-вокзале
В Белгородской области «Форд Мондео» слетел в кювет: женщина в больнице
В Белгородской области пенсионеров планируют освободить от транспортного налога
С начала года в Белгородской области электроэнергией обеспечины почти 4000 потребителей
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Белгородская область - претендент на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году