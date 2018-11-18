Под Новым Осколом погибла 18-летняя девушка, управляющая автомобилем ВАЗ

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-18T18:37:33+03:00

Водитель другого автомобиля и его пассажирка во время ДТП получили телесные повреждения

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ДТП произошло 17 ноября около 18 часов 00 минут на 11 км автодороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки». В результате погибла 18-летняя девушка, находящаяся за рулем автомобиля ВАЗ, и 2 получили телесные повреждения. Водитель другого автомобиля и его пассажирка получили телесные повреждения

По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем ВАЗ, допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Авенсис», за рулем которого находится 70-летний водитель. После столкновения выехав на полосу встречного движения, ВАЗ столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Шевроле» и его 37-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.