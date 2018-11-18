Белгородская молодежь выбирает бабочку

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-18T14:31:39+03:00

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Handmade-галстуки, броши и другие украшения - в тренде. Рукодельные аксессуары носят как девушки, так и юноши. В фотогалерее имени Виталия Собровина, которая проводит мастер-класс по изготовлению бабочки уверены, что это именно та деталь, которая «выделит вас из толпы и добавит нотку аристократичности и особого шика».

Изготовление галстука-бабочки из ткани - очень увлекательное занятие, в ходе которого можно с пользой провести время и овладеть новыми навыками.

Организаторы мастер-класса считают, что галстук-бабочка – это тип галстука, как мужского, так и женского. Такой аксессуар должен быть в гардеробе каждой девушки, ведь галстук-бабочку можно носить не только с блузкой, но и с пуловером – надевать прямо на голую шею, и даже с платьем.

Мастер-класс «Галстук-бабочка» пройдет 24 ноября в 15-00 в рамках семейного абонемента «Радость творчества». Стоимость – 120 руб.

Необходима предварительная запись по телефону: 31-35-36.