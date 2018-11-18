2018-11-18T09:35:12+03:00
Общество

В поселке Разумное сильно горели поля

Пожар спровоцировали местные жители, поджигающие траву
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: телеграмм-канал «Белгород №1».Фото: телеграмм-канал «Белгород №1».
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В посёлке Разумное Белгородского района горели поля в районе строящегося жилого комплекса «Волчанский». Как выяснили спасатели, спровоцировали пожар местные жители, которые жгли траву.

Пламя быстро распространилось на ветру, направляясь со стороны улицы Ленина в Разумное. Были сильно задымлены улицы в центре посёлка — Железнодорожная, Чехова, Нижняя.

К 17 часам пожарные подразделения потушили пожар. При этом в пресс-службе ведомства говорят, такая ситуация, когда местные жители провоцируют загорания, не возникает не только в Разумном. Население жжет траву, а ликвидировать очаги приходится спасателям.

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