В Ракитном сняли пластилиновый мультфильм «Лоскутное одеяло»

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-17T12:14:23+03:00

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Героями пластилинового мультфильма «Лоскутное одеяло», который сняли в Центре культурного развития Ракитянского района, стали два покровителя ремесел – Кузьма и Демьян. На создание мультфильма ушло коло 30 килограмм пластилина.

В основу свое работы создатели мультика положили сказку жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Кирюшатовой «Лоскутное одеяло». Героев и декорации делали сотрудники бобравского Центра культурного развития Ракитянского района.

Лепили персонажей даже сторожи и вахтёры бобравского центра. Съёмкой занимались представители Белгородского центра народного творчества. Создатели мультика на одну мизансцену длиною в несколько секунд потратили около десяти минут, а на весь 25-минутный фильм ушли сутки. Съёмки проводились в технике stop motion. Первый мультфильм в этой технике был снят еще в 1896 году во Франции.