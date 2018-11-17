2018-11-17T15:01:41+03:00
Общество

В Старом Осколе размер средней пенсии составляет 14 053 рубля

Средний показатель по Белгородскому региону почти на тысячу рублей меньше
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе размер средней пенсии составляет 14 053 рубляВ Старом Осколе размер средней пенсии составляет 14 053 рубляФото: "КП" Архив
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По данным Пенсионного Фонда России по Белгородской области на 1 октября средний размер пенсии на Белгородчине составляет 13 063 рубля. В Старооскольском городском округе средняя пенсия по старости - 14 053 рубля.

По данным старооскольского УПФР, в округе 85,6 тысяч пенсионеров, из них пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (в регионе ПМП установлен в размере 8016 рублей) получают 11 438 человек. Но более двух тысяч из этого числа - получатели не страховой, а социальной пенсии (например, не выработавшие стаж домохозяйки, или переселенцы из стран ближнего зарубежья, практически не имеющие страховых взносов), получатели пенсии по потере кормильца и другие

Дополнительно многие получают пенсии по инвалидности, компенсации от соцзащиты, или иные выплаты. Если же и с учётом этих денег общая сумма не дотягивает до прожиточного минимума, гражданин имеет право на федеральную социальную доплату. Её средний размер - 1 652 рубля. Такую доплату получают 5 237 пенсионера.

В целом по стране Белгородский регион на седьмом месте. Восемь лет назад область находилась на 16-м месте.

Белгородчина уступает Москве и Подмосковью, а также Ярославской, Калужской, Тульской и Владимирской областям. Вместе с тем средний размер пенсии в регионе на тысячу с лишним рублей выше, чем в Тамбовской области, на 650 рублей Белгородская область опережает воронежцев, и на 820 рублей - курян.

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