В поселке Разумное снизили налоги для физических лиц на уровень 2015 года

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-16T18:36:09+03:00

Депутаты решили, что разуменцы уже с 1 января нового года будут платить имущественный налог по сниженной ставке. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

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15 ноября 2018 года в посёлке Разумное Белгородского района состоялось очередное поселковое собрание депутатов. На повестке дня было несколько вопросов: обращение с административным иском в судебные органы по факту проведения незаконной процедуры ликвидации автономных учреждений физической культуры и спорта и снижение налоговой ставки на имущество до уровня 2015 года с 0,3% до 0,1% для физических лиц. По решению поселкового собрания, разуменцы уже с 1 января нового года будут платить имущественный налог по сниженной ставке.

Вопрос с налогами был выдвинут на рассмотрение, благодаря инициативе местных жителей, которые в течении долгого времени собирали подписи, писали обращения депутатам.

Большинством голосов было принято решение о снижении налога для физических лиц, ставка будет составлять 0,1 процент для объектов стоимостью до 5 миллионов рублей, для имущества стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей этот налог будет составлять 0,2 процента, а свыше 10 миллионов — 0,3 процента. «За» проголосовали 11 депутатов, воздержались трое, голосов «против» не было.