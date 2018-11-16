2018-11-16T17:05:15+03:00
Общество

В Белгородской области жителям Ракитного вновь вернули воду

В сентябре ООО демонтировало уличную колонку и не восстановило ее
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Прокуратура Ракитянского района провела проверку по обращению местного жителя. Он сообщил, что его лишили права доступа к питьевой воде.

Как оказалось, в сентябре текущего года ООО «Ракитянский водсервис» на улице Свободы поселка Ракитное провело реконструкцию водопроводных сетей. Организация демонтировала уличную водоразборную колонку, которой раньше пользовался мужчина, пожаловавшийся в прокуратуру. Он же и оплачивал услуги по водоснабжению. Обратно ООО колонку не установило.

Как рассказали в прокуратуре области, такие действия противоречат федеральному закону. Чтобы устранить нарушения, прокурор района внес представление генеральному директору ООО «Ракитянский водсервис». По его результатам на улице установили уличную колонку.

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