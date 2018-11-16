2018-11-16T16:00:11+03:00
Общество

Валуйские оперативники нашли пропавшего без вести 19-летнего парня в соседнем регионе

По словам молодого человека, он не мог связаться с родителями, так как потерял мобильник
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Спустя десять дней сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Валуйскому району удалось найти 19-летнего местного жителя. Напомним, молодой человек пропал 6 ноября. Обеспокоенные родители обратились в правоохранительные органы.

Оперативникам удалось установить местонахождение парня. Его нашли в соседнем регионе. Сам он пояснил, что потерял мобильник, поэтому не мог связаться с близкими.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что, по предварительным данным, противоправных действий в отношении валуйчанина не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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