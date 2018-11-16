С понедельника в Белгороде начнут отключать электричество
В Белгороде из-за ремонта оборудования подстанций электросетей на следующей неделе временно отключат электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Со списком объектов и временем отключения можно ознакомиться ниже.
19 ноября
с 8:00 до 17:00:
Супруновская, 25-73,38-98
пер.2-й Супруновский, 2-10,1-5
пер.4-ый Супруновский, 2-12,1-11
ул. Добролюбова, 7
ул. Куйбышева, 33а
ул. Крупской, 6-34,1-7,
ул. Кольцевая,1-25,2-28
ул. Гоголя,1-15,2-4,
ул.1 Центральная, 5-11
ул. Куйбышева, 33а
с 9:00 до 16:00:
ул. Родниковая, 1-20
ул. Дальняя Тихая, 1-41, 10-54
ул.Коммунальная, 18А
20 ноября
с 8:00 до 17:00:
ул. Юбилейная, 10-80
ул. Крупской,30
ул. Куйбышева, 33а
пр-т Б.Хмельницкого
с 9:00 до 16:00:
ул.Волчанская, 165А, 165 б,165,167.
ул.Сосновка,19
21 ноября
с 8:00 до 17:00:
ул. Студенческая, 21Г, 21В, 25
5-й Заводской пер., 11
2-й Декабристов, 10
3-й Автодорожный, 1а-17
1-й Болховской 8
с 9:00 до 16:00
ул. Шишкина, 2-10,1-17
Мих.шоссе 1.
пер.5-й Волчанский, 8а
ул. Макаренко, 12
Торговый дом «Корунддарстрой»
ул. К.Заслонова, 52, 64-74.
ул. Дзгоева,6.
ЖилДорЭкспедиция ОП Белгород.
ул.Сосновая, 2-6
ул.Березовая 2-30
Базовая станция МТС
22 ноября
с 8:00 до 17:00:
ул. Промышленная, 15
Красноармейская,166, 97-13,158-178, 13, 172-282, 99-101,186-182, 51, 162а, 156
Советская, 2-36
пер.3й Красноармейский,1-10;
Горького, 2
с 9:00 до 16:00:
ул.Макаренко 25
ул. К.Заслонова 181,193,195, 161,161А,169Г
ул.Индустриальная,107-157, 46-74, 77-81, 87-97
пер.1й Индустриальный, 2-8, 5-17.
пер.4й Индустриальный, 17-25.
пер.5й Индустриальный, 1-15,2-28.
23 ноября
с 8:00 до 17:00:
ул.Пестеля, 1-19
пер.1й Декабристов, 3-19
ул. Горелика,1-25, 2-20
ул. Сумская, 318-390, 356а
ул.Декабристов 1-41,2-44, 46-104, 43-97
ул. Гражданская, 64, 1-29, 20-60
2й Красноармейский, 12-14
3й Красноармейский, 12-14, 3
ул. Южная, 2, 2А, 2Б, 1-27
ул. 8 Марта 12-92, 1-57, 27-107, 12-58, 9-25
1й Южный 1-19, 2Б, 1А-1З.