2018-11-16T14:10:44+03:00
Недвижимость

С понедельника в Белгороде начнут отключать электричество

"КП" публикует адреса домов и время ввода ограничений
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Белгороде из-за ремонта оборудования подстанций электросетей на следующей неделе временно отключат электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Со списком объектов и временем отключения можно ознакомиться ниже.

19 ноября

с 8:00 до 17:00:

Супруновская, 25-73,38-98

пер.2-й Супруновский, 2-10,1-5

пер.4-ый Супруновский, 2-12,1-11

ул. Добролюбова, 7

ул. Куйбышева, 33а

ул. Крупской, 6-34,1-7,

ул. Кольцевая,1-25,2-28

ул. Гоголя,1-15,2-4,

ул.1 Центральная, 5-11

ул. Куйбышева, 33а

с 9:00 до 16:00:

ул. Родниковая, 1-20

ул. Дальняя Тихая, 1-41, 10-54

ул.Коммунальная, 18А

20 ноября

с 8:00 до 17:00:

ул. Юбилейная, 10-80

ул. Крупской,30

ул. Куйбышева, 33а

пр-т Б.Хмельницкого

с 9:00 до 16:00:

ул.Волчанская, 165А, 165 б,165,167.

ул.Сосновка,19

21 ноября

с 8:00 до 17:00:

ул. Студенческая, 21Г, 21В, 25

5-й Заводской пер., 11

2-й Декабристов, 10

3-й Автодорожный, 1а-17

1-й Болховской 8

с 9:00 до 16:00

ул. Шишкина, 2-10,1-17

Мих.шоссе 1.

пер.5-й Волчанский, 8а

ул. Макаренко, 12

Торговый дом «Корунддарстрой»

ул. К.Заслонова, 52, 64-74.

ул. Дзгоева,6.

ЖилДорЭкспедиция ОП Белгород.

ул.Сосновая, 2-6

ул.Березовая 2-30

Базовая станция МТС

22 ноября

с 8:00 до 17:00:

ул. Промышленная, 15

Красноармейская,166, 97-13,158-178, 13, 172-282, 99-101,186-182, 51, 162а, 156

Советская, 2-36

пер.3й Красноармейский,1-10;

Горького, 2

с 9:00 до 16:00:

ул.Макаренко 25

ул. К.Заслонова 181,193,195, 161,161А,169Г

ул.Индустриальная,107-157, 46-74, 77-81, 87-97

пер.1й Индустриальный, 2-8, 5-17.

пер.4й Индустриальный, 17-25.

пер.5й Индустриальный, 1-15,2-28.

23 ноября

с 8:00 до 17:00:

ул.Пестеля, 1-19

пер.1й Декабристов, 3-19

ул. Горелика,1-25, 2-20

ул. Сумская, 318-390, 356а

ул.Декабристов 1-41,2-44, 46-104, 43-97

ул. Гражданская, 64, 1-29, 20-60

2й Красноармейский, 12-14

3й Красноармейский, 12-14, 3

ул. Южная, 2, 2А, 2Б, 1-27

ул. 8 Марта 12-92, 1-57, 27-107, 12-58, 9-25

1й Южный 1-19, 2Б, 1А-1З.

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