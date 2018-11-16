В Белгороде столкнулись две «пятнадцатые»: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-16T13:13:28+03:00

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Авария произошла 15 ноября в 22 часа 40 минут на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Преображенской. Столкнулись две машины марки «Ваз-2115». В одном из автомобилей пострадал 20-летний водитель, во втором - 18-летний пассажир. Обоих госпитализировали. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются правоохранители

Еще одна авария с пострадавшими в этот день случилась в Белгородском районе. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в 7 часов 25 минут 58-летняя женщина на «Тойоте Краун» двигалась по улице Луговой поселка Разумное, на перекрестке она не пропустила двигавшийся по главной «ВАЗ-2108». Отечественной машиной управлял 53-летний мужчина. В результате столкновения 44-летняя пассажирка «восьмерки» получила телесные повреждения. Ее доставили в лечебное учреждение.