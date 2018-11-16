В Белгороде потушили вагон, загоревшийся на жд-вокзале

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-16T12:32:40+03:00

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В Белгороде загорелся вагон на железнодорожных путяха. Сообщение о ЧП на улице Северодонецкой поступило спасателям в 10:21 в пятницу,16 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте выяснилось, что горит обшивка внутри вагона. К ликвидации пожара привлекли 12 человек и четырые единицы техники. В итоге к 10:33 огонь потушили. Никто из людей не пострадал. Повредилась только обшивка на 20 квадратных метрах. Причины возникновения пожара теперь установят специалисты.

Спасатели Главного управление МЧС по Белгородской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествия всегда можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый «телефон доверия» регионального ГУ МЧС - 39-99-99.