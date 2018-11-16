В Белгородской области «Форд Мондео» слетел в кювет: женщина в больнице
В Валуйском районе «Форд Мондео» слетел в кювет. Как сообщили в УМВД по региону, ДТП случилось в 7 часов 45 минут на 66 км автодороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки».
42-летняя женщина на автомобиле «Форд Мондео» двигалась со стороны поселка Волоконовка в направлении Валуйек. Из-за высокой скорости она не справилась с управлением, и машина слетела в кювет, а затем перевернулась. В результате аварии водитель с травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.
Всего за прошедшие сутки на территории области случилось три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения.