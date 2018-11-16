2018-11-16T11:24:46+03:00
Общество

С начала года в Белгородской области электроэнергией обеспечины почти 4000 потребителей

В Белгородэнерго подвели предварительные итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей за 9 месяцев
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Уже исполнено 4 743 договора на подключение к сетям общей мощностью 110,9 МВт. Электроэнергией обеспечено 3 997 физических лиц (54,9 МВт) и 746 юридических лиц (55,9 МВт).

К централизованному электроснабжению подключено 24 крупных предприятия промышленности и АПК. На реализацию приоритетных проектов в сфере импортозамещения направлено 372,3 миллиона рублей.

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