С начала года в Белгородской области электроэнергией обеспечины почти 4000 потребителей
В Белгородэнерго подвели предварительные итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей за 9 месяцев
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Уже исполнено 4 743 договора на подключение к сетям общей мощностью 110,9 МВт. Электроэнергией обеспечено 3 997 физических лиц (54,9 МВт) и 746 юридических лиц (55,9 МВт).
К централизованному электроснабжению подключено 24 крупных предприятия промышленности и АПК. На реализацию приоритетных проектов в сфере импортозамещения направлено 372,3 миллиона рублей.