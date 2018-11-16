Белгородский банк "прокололся", выдав кредит безработной

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-16T12:50:23+03:00

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В полицию Старого Оскола обратились сотрудники одного из банков. Они рассказали, что в июне выдали кредит 18-летней местной жительнице на сумму около 200 тысяч рублей. Но уже ноябрь, а платежей по кредиту девушка не вносила. Найти ее сотрудникам банка не удалось, так как она в документах указала недостоверные данные.

В ходе следствия, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, удалось выяснить, где находится старооскольчанка,взявшая кредит по подложным документам. Оказалось, что девушка нигде не работает.

Против мошенницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Злоумышленница может получить срок до двух лет.