СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-16T13:51:56+03:00

В Белгороде запустят в небо белые шары в честь спасенных детских жизней Фото: "КП" Архив

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Традиционный запуск белых воздушных шаров, символизирующих спасённые детские жизни, завершит праздничные мероприятия, которые пройдут 15-16 ноября в Белгороде в рамках Международного дня недоношенных детей.

15-16 в перинатальных центрах Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа и Городской больницы №2 Белгорода проходят встречи врачей и родителей малышей, родившихся с низкой массой тела.

В 2018 году Белгородской области родилось более 12 тысяч детей, 487 из них появились на свет раньше срока, весом менее 1,5 кг. Медики отмечают, что жизнь младенца напрямую зависит от того, насколько своевременно и качественно ему будет оказана помощь.

В праздничных мероприятиях примут участие как раз те семьи, которые во многом обязаны квалификации медиков. Те дети, которые родились в стенах перинатальных центов с очень низкой (менее 1500 граммов) и экстремально низкой (менее 1000 граммов) массой тела, сейчас живы и здоровы. В ходе мероприятия пройдут тематические беседы, лекции, дискуссии, мастер-классы для родителей, индивидуальное консультирование родителей по широкому кругу вопросов.

Для гостей также приготовили интерактивную программу, угощения, подарки, фотозону и анимационную программу. Для детей будет работать игровая площадка с музыкальным сопровождением.

Напомним, что Международный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября.