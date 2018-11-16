В Белгородской области пенсионеров планируют освободить от транспортного налога

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-16T12:04:23+03:00

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На совместном заседании комитетов по бюджету и финансам; по экономике, промышленности и предпринимательству; по агропромышленному комплексу и земельным отношениям депутаты обсудили законопроект, согласно которому планируется освободить пенсионеров от транспортного налога.

На рассмотрение депутатам законопроект представил председатель бюджетного комитета Николай Незнамов. Он предложил сохранить все льготы по транспортному налогу для женщин от 60 и мужчин от 65 лет.

Как разъяснили депутаты, согласно новому законопроекту пенсионер сможет отказаться от уплаты налога на одно транспортное средство по своему выбору. При этом мощность двигателя не должна превышать 100 лошадиных сил. Если мощность больше, то платить за машину придётся по ставке в 10 рублей с каждой лошадиной силы.