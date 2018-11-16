2018-11-16T08:51:15+03:00
Общество

Городской поезд соединит железнодорожный вокзал Белгорода с микрорайоном «Новая жизнь»

В Белгороде ремонтируют железнодорожную платформу «143 километр», откуда планируют пустить рельсовый автобус
Ирина ТАРАСОВА
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Фото Департамента строительства и транспорта.Фото Департамента строительства и транспорта.
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Новый городской поезд, или как его уже успели прозвать – рельсовый автобус, – позволит жителям микрорайона «Новая жизнь» добираться до ЖД вокзала Белгорода в кратчайшие сроки.

В департаменте строительства и транспорта рассказали, что от железнодорожной платформы проложена пешеходная дорожка длиной 150 метров. Дорожка ведёт к домам на улице Семейной. Строители ведут пока земляные работы, затем дорожку отсыплют асфальтогранулятом, установят поребрик и опоры освещения, сообщает пресс-служба Департамента строительства и транспорта Белгорода.

Новый рельсовый автобус по маршруту «ст. Белгород – о.п. 134 км – ст.Белгород» планируется запустить 23 ноября. По предварительной информации, городской поезд будет совершать два рейса утром и вечером.

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