СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-16T10:33:06+03:00

Белгородская область - претендент на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Фото: "КП" Архив

Для матчей чемпионата к 2021 году в Белгороде планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену на десять тысяч зрительских мест

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Белгород может претендовать на проведение чемпионата мира по волейбола в 2022 году. Для матчей чемпионата к 2021 году в Белгороде планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену на десять тысяч зрительских мест, которая будет соответствовать всем современным требованиям, необходимым для проведения соревнований международного уровня. Будут предусмотрены помещения для проведения допинг-контроля и помещения для оказания первой медицинской помощи и освидетельствования судей.

Все эти планы обсуждались после того, как по итогам августовской встречи главы FIVB Ари Грасы с министром спорта РФ Павлом Колобковым, было заявлено о желании провести чемпионат мира по волейболу 2022 года в России.

В связи с этим глава региона направил министру спорта РФ заявку на включение Белгородской области в качестве претендента на проведение мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России.

Белгородская область известна во всем мире благодаря клубу «Белогорье», который является самым титулованным за всю историю российского волейбола. Это единственная российская команда, принимавшая участие в финальных турнирах всех европейских кубков – Лиги чемпионов, Кубка кубков и Кубка ЕКВ. «Белогорье» стало первым российским клубом, который выиграл Лигу чемпионов (причём два года подряд) и первым в нашей стране чемпионом мира среди клубов (2014).