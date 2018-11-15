2018-11-15T16:05:59+03:00
Общество

В Белгородской области пропал без вести 19-летний парень

О его местонахождении просят сообщать в полицию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники валуйского отдела полиции объявили в розыск 19-летнего Максима Андреевича Дятлова. Сообщается, что парень пропал без вести. Еще 6 ноября он ушел из дома. До сих на связь с близкими юноша не выходил. О том, где он находится, ничего не известно.

Приметы: на вид 23 года, рост 180-185 см, плотного телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: серая либо голубая шапка куртка темно-синего цвета с капюшоном, кроссовки серые с белой подошвой, черный или серый свитер.

Из особых примет - шрам на левой ключице длиной около 7 см.

Тех, кто видел юношу, просят сообщить информацию о его местонахождении в полицию по телефонам: 8 (47-236) 3-31-75; 3-23-20 или 02.

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