2018-11-15T15:35:31+03:00
Спорт

В Белгороде стартовал всероссийский студенческий фестиваль ГТО

Торжественное открытие его регионального этапа состоялось в УСК Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ»
Екатерина ПАПАКИНА
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На церемонии открытия лучшим студентам были вручены золотые знаки отличия ГТО. А почетные гости отметили значимость фестиваля и пожелали успеха белгородцам.

- Мы благодарны Ассоциации студенческих спортивных клубов за то, что они организовывают такие замечательные соревнования на площадке нашего университета, - отметила проректор по воспитательной работе и молодежной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова.

- Уверен, что на этом этапе будут только высшие результаты, и вы достойно представите Белгородчину на всероссийском студенческом фестивале ГТО, - обратился к спортсменам заместитель начальника областного управления физкультуры и спорта Сергей Дубенцов.

В ходе соревнований студентам предстоит сдать нормативы по стрельбе, бегу, наклонам, прыжкам с места, подъему туловища, плаванию, отжиманиям и подтягиваниям. Лучшие из лучших в декабре будут защищать честь региона уже на всероссийском этапе – его площадкой так же станет УСК Светланы Хоркиной.

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