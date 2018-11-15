В Белгородском регионе мошенники предлагают услуги от имени сотрудников Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-15T13:46:56+03:00

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В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщают, что мошенники звонят предпринимателям с телефонных номеров 999-444-49-09, 999-314-87-46, 999-314-87-48 и 999-555-48-39. Как правило, они представляются сотрудниками Центра защиты прав потребителей, входящего в структуру Роспотребнадзора и предлагают юридическую помощь.

Схема обычно такова: предпринимателям сообщают, что их будут проверять и предлагают получить юридическую консультацию. Предлагают также приобрести нормативные документы для уголка потребителя за 2 тысячи рублей. При этом они заверяют предпринимателей, что такая мера избавит их от проблем при проверке.

В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области заявили, что специалисты ведомства не распространяют за деньги никакие нормативные документы и не оказывают платные юридические консультации. И просят белгородский предпринимателей внимательно относиться ко всем подобным случаям обращения мнимых проверяющих. Если же такие звонки поступят, сообщать о них не только правоохранительные органы, но и проинформировать о мошенниках Роспотренадзор по телефону горячей линии 8 800 222-04-31 либо телефону доверия (4722) 31-65-43.