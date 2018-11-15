Белгородец полоснул ножом приятеля по горлу во время ссоры, а позже спрятал его тело

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-15T14:53:08+03:00

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Драма разыгралась 8 ноября в селе Белянка Шебекинского района, где два приятеля распивали спиртное в обществе дамы. По время ссоры один приятель полоснул другого по горлу ножом, а когда понял, что придется отвечать за содеянное, попытался спрятать тело. Через несколько дней оперативники, к которым обратилась мать убитого, обнаружили тело.

Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления СК России по Белгородской области предъявлено обвинение 40-летнему жителю Шебекинского района, ранее судимому за убийство и находящемуся под административным надзором, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Во время следствия выяснились подробности происшествия. Ссора возникла после того, как гость грубо высказался в адрес дамы обвиняемого. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ножом нанес гостю 14 ножевых ранений. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Утром следующего дня обвиняемый переместил тело погибшего во двор, где засыпал его строительным мусором.

Мать погибшего, когда сын не вернулся домой, обратилась в правоохранительные органы. Оперативники нашли тело погибшего 12 ноября.

Обвиняемый взят под стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК России по Белгородской области.