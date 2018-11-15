86 белгородкам вручат почетный знак «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-15T17:28:44+03:00

К почетным знакам прилагаются также денежные премии

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Почетный знак «Материнская слава» получат 86 жительниц Белгородской области. Список одобрили парламентарии на совместном заседании профильных комитетов облдумы. Почетные знаки и денежные премии, которые прилагаются к награде, женщинам вручат в преддверии Дня матери (последнее воскресенье ноября) и Международного дня семьи (15 мая).

После того как парламентарии одобрили все 86 кандидатур, их должен утвердить региональный законодательный орган на очередном заседании.

Почетный знак I степени планируется вручить 6 жительницам области. Награду II степени получат 11 многодетных матерей. «Материнской славой» III степени отметят 69 женщин. Среди многодетных матерей – домохозяйки, библиотекари, предприниматели, рабочие, кассиры, учителя, бухгалтеры, воспитатели, продавцы, сообщили в пресс-центре Белгородской облдумы.