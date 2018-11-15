2018-11-15T11:30:04+03:00
Общество

За минувшие сутки в Белгороде сгорел офис, а в селе Прудки – дом

Обошлось без жертв, пожарные караулы оперативно потуши очаги возгорания
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.
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14 ноября в Белгородской области произошло 2 пожара. Огнем поврежден нежилой кирпичный дом и офисное здание. Очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Обошлось без жертв.

14 ноября в 16 часов 08 минут в Белгороде по улице Садовая произошёл пожар в двухэтажном кирпичном здании. В результате пожара огнём повреждено офисное оборудование и мебель. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Пожар ликвидирован до прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части № 1, спасателей города Белгород.

В ночь с 14 на 15 ноября в 2 часа 47 минут в селе Прудки Красногвардейского района по улице Лесная произошёл пожар в нежилом кирпичном доме. В результате пожара огнём повреждена веранда на всей площади и стены в 3-х комнатах на площади 30 м.кв. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электрооборудования. Пожар ликвидирован в 3 часа 39 минут. Для ликвидации пожара привлекались: дежурный караул пожарно-спасательной части № 27, добровольная пожарная команда АПК «Бирюченский» и добровольная пожарная дружина села Сорокино.

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