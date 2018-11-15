Белгород спасают от нашествия крыс и мышей
По периметру Белгорода оборудуют семь ловушек, которые помогут определить численность крыс и мышей, а затем проведут обработку специальными препаратами.
Ловушки будут установлены в микрорайоне Оскочное, районе Центрального кладбища, улице 8 Марта, Ботанического сада БелГУ, зоне отдыха «Сосновка» в районе зоопарка и детского санатория. Избавятся от грызунов и в Архиерейской роще, лесопарке «Армячий лог» и на южной границе Белгорода в районе улицы Есенина с выходом на Магистральную.
Инициативу о проведение обработки проявило управление Белгорблагоустройство. Объявлен конкурс, по итогам которого будет заключен контракт с уничтожителями грызунов. Данные о конкурсе размещены на сайте госзакупок. На все эти работы планируют потратиь около 250 тысяч рублей.