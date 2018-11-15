Чтобы вызволить из беды лебедя, жители Белгородской области вызвали спасателей

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-15T13:15:39+03:00

Сотрудники МЧС убедились, что птице пока ничего не угрожает

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Звонок, которых раздался в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области был необычным: жители хутора Валковский Щетиновского сельского поселения Белгородского района просили оказать помощь лебедю, обившемуся от стаи. По словам звонивших, лебедь оказался скован льдом на местном пруду, из-за чего жизнь птицы оказалась в опасности. Сотрудники МЧС откликнулись на звонок о помощи.

К месту вызова направились спасатели поисково-спасательной службы области, которые и увидели птицу на самой средине пруда.

Чтобы подобраться к замерзающей птице, сотрудники МЧС спустили на воду лодку, но путь пришлось пролагать, прорубая топором лед.

Около получаса длилась необычная операция спасения: как только сотрудники МЧС пытались приблизиться к лебедю, птица каждый раз меняла свое место положения. И когда в очередной раз спасатели попытались выманить лебедя, он укрылся в ближайших зарослях камыша у берега.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Пока жизни лебедя ничего не угрожает. Но когда водная гладь покроется прочным льдом, сотрудники МЧС вновь предпримут попытку спасти отбившуюся от стаи птицу.