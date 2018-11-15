Белгородцам уехать в столицу под Новый год станет проще
Дополнительные составы из Белгорода и Старого Оскола на Москву будут ходить с 26 декабря по 8 января.
Чтобы было легче подобрать дни поездки в столицу, предлагаем ознакомиться с расписанием движения дополнительных поездов.
Так, поезд № 212 будет отправляться из Белгорода с 27 по 29 декабря и 4, 6-8 января. Время отправления – 19:40.
30 декабря от станции Белгород уйдёт поезд № 250. Время отправления – 22:30.
Поезд № 242 стартует из Белгорода 2,6 и 7 января в 17:20.
Из Старого Оскола можно уехать в столицу на поезде № 264 с 26 по 29 декабря. Время отправления 18:40.
30 декабря из Старого Оскола в 23:00 отправится в путь поезд № 245. Он же доставит старооскольцев в столицу и 1 января 2019 года.
Последние рейсы из Старого Оскола – с 5 по 8 января. Выезд – в 18:40.
Цена билета на дополнительных поездах составит от 1 375 рублей в плацкарте и от 1 826 рублей в купе. К Новому Году она увеличится до 1 775 рублей и 2 047 рублей соответственно.