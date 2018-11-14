Фильмы, которые можно посмотреть в кино
Прибой
О чем: Этот документальный фильм, трейлер к которому доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/236624/trailers, рассказывает о невероятном путешествии серферов, которые побывали в разных уголках России, начиная свой путь в Калининграде и закончив на Камчатке. Отважным героям удалось поймать волну в Северном Ледовитом океане. Ими двигала мечта и отвага. Серферы преодолели разные трудности, встретились с природой и познали ее мощь.
Кому смотреть: Любителям приключений.
Оверлорд
О чем: В картине разворачиваются события 1944 года. Десантники из Америки попали в деревню, находившуюся на территории Франции. В деревне солдатам предстоит преодолеть фашистов, а также сойтись в бою с чудовищами, созданными немецкими экспериментаторами. Смогут ли они справиться с предстоящими препятствиями и остаться в живых? Трейлер к фильму доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/193143/trailers.