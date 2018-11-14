В выходные белгородцев приглашают «погулять» по лесу и поплавать на центральном пляже

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-14T15:05:33+03:00

Лесной марафон «Преодолей себя» пройдет 17 ноября, а 18 ноября горожане смогут поучаствовать в открытом первенстве Белгорода по зимнему плаванию

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Лесной марафон по пересеченной местности «Преодолей себя» пройдет17 ноября в урочище «Массив» в микрорайоне «Новый». 18 ноября горожане смогут принять участие в открытом первенстве Белгорода по зимнему плаванию.

Участники лесного марафона соберутся в районе дома №9 по улице Шумилова. Планируется, что сверхмарафон на 60 километров будет стартовать в 9.30. Остальные дистанции на 5, 10, 21 и 42 километра участники будут преодолевать после официального открытия мероприятия, которое намечено на 10.30.

Принять участие в марафоне к марафону могут все желающие. Организаторы напоминают, что для участия в забеге (https://orgeo.ru/event/info/7798) необходимо иметь медицинскую справку и документ, подтверждающий год рождения спортсмена.

Как отметил президент клуба по спортивному марафону среди ветеранов Александр Обод, старшее поколение будет активно участвовать в марафоне. Самому старшему уже зарегистрированному марафонцу – 76 лет

Не менее интересным будет и воскресенье. Принять участие в открытом первенстве Белгорода по зимнему плаванию смогут все горожане. Соревнования пройдут на Центральном пляже (со стороны клуба закаливания «Белгородец»). Начало состязаний запланировано на 11.00, регистрация участников будет проводиться с 9.00.

Участники преодолеют дистанцию в 25 метров вольным стилем. В зависимости от физической подготовки и возраста на это потребуется от 15 до 40 секунд. Главное, говорят организаторы, чтобы спортсмены адекватно рассчитывали свои силы, понимая, что находиться в холодной воде небезопасно.