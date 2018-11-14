С начала года на белгородских дорогах задержали больше четырех тысяч нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-14T17:07:55+03:00

По вине любителей пьяной езды в регионе произошло 89 ДТП, из которых третья часть – смертельные

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Региональная Госавтоинспекция обнародовала статистику по пьяным водителям. С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами больше 4000 человек с признаками опьянения. 1215 – проходить медосвидетельствование отказались, что не освобождает от ответственности. 484 повторно попались за рулем подшофе. Напомним, за рецидив пьяной езды с 2015 ужесточено наказание. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.

- В текущем году по вине нетрезвых водителей в регионе совершено 89 ДТП, в которых 26 человек погибли и 114 получили телесные повреждения, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

Полицейские призывают белгородцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о таких фактах в полицию по телефонам: 352-832, 26-42-30 или 02.