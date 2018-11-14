2018-11-14T12:10:11+03:00
Общество

Прокуратура Белгородской области настаивает на лечении 49-летнего убийцы 5-летнего мальчика

В отношении его сожительницы, убившей 3-летнюю девочку, ведется следствие
Ирина ТАРАСОВА
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Прокуратура Белгородской области настаивает на лечении 49-летнего убийцы 5-летнего мальчика.Прокуратура Белгородской области настаивает на лечении 49-летнего убийцы 5-летнего мальчика.Фото: "КП" Архив
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Прокурор Белгородской области утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд, согласно которому 49-летний житель Валуек должен пройти принудительное лечение. В ночь на 11 января 2018 года он и его сожительница на почве галлюцинаций убили 5-летнего мальчика и 3-летнюю девочку. В отношении женщины еще ведется следствие.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, белгородцы привезли 5-летнего мальчика и его 3-летнюю сестру на новогодние праздники в бабушке в Валуйки. 10 января они привели детей в бабушке. В это время женщина и ее сожитель выпивали. И в ночь на 11 января мужчина напал на спящего мальчика и задушил его. А бабушка так избила внучку, что она скончалась в больнице от полученных телесных травм.

Судмедэксперты признали мужчину невменяемым на момент совершения преступления и уголовное дело против него выделили в отдельное производство. Согласно решению прокурора он будет направлен на принудительное лечение, где ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного учреждения.

В отношении бабушки-убийцы еще ведется следствие.

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