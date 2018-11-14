2018-11-14T14:15:48+03:00
Общество

Белгородцев просят сообщать в полицию о фактах незаконного оборота наркотиков

В регионе дан старт профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Полицейские в очередной раз обращаются к белгородцам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме наркомании. С понедельника в регионе стартовал второй этап ежегодной Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

О «закладчиках», притонах и других ставших известными фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правоохранители просят незамедлительно сообщать информацию в полицию. Позвонить можно на телефон доверия регионального полицейского ведомства 8 (4722) 352-033 либо набрать всем знакомый номер – 02.

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