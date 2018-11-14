2018-11-14T11:28:18+03:00
Общество

В Губкинском районе энергетики завершают реконструкцию подстанции

ПС «Коньшино» обеспечивает электроснабжение 13 сел и хуторов
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Белгородэнерго завершает модернизацию подстанции 110 кВ «Коньшино». Питающий центр установленной мощностью 3,2 МВА снабжает электроэнергией 13 сел и хуторов Губкинского района. На реализацию проекта направлено 19,4 миллионов рублей с НДС.

Энергетики заменят здесь масляные выключатели 110 кВ на элегазовые с реконструкцией автоматики управления каждого выключателя в части контроля давления элегаза, модернизируют кабельное хозяйство. Для повышения надежности питающего центра на открытом распределительном устройстве 110 кВ специалисты установят комплект ближнего резервирования защит силового трансформатора.

Подстанция 110 кВ «Коньшино» введена в эксплуатацию в 1991 году. Сегодня объект питает 1356 потребителей Губкинского района, надежность электроснабжения которых по окончании работ значительно возрастет.

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