2018-11-14T11:40:44+03:00
Общество

В Белгородской области оперативники задержали двух братьев с боевым арсеналом

У молодых людей изъяли автомат, револьвер и боеприпасы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Ровеньском районе сотрудники уголовного розыска и оперативники областного УМВД задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов двух братьев.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

У парней 1991 и 1999 годов рождения целый арсенал: автомат АКС-74 с магазином, 18 патронов калибра 5,45 мм, 2 радиостанции, глушитель к револьверу «Флобер», 11 гильз калибра 5,45 мм, а также револьвер «Флобер» без серийного номера, переделанный самодельным способом для стрельбы боевыми патронами.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Помимо этого, у 19-летнего молодого человека нашли еще 7,5 граммов марихуаны. В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Одному из задержанных также инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Молодые люди арестованы. Оперативные мероприятия продолжаются.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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