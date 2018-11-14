В Белгородской области оперативники задержали двух братьев с боевым арсеналом

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-14T11:40:44+03:00

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В Ровеньском районе сотрудники уголовного розыска и оперативники областного УМВД задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов двух братьев.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

У парней 1991 и 1999 годов рождения целый арсенал: автомат АКС-74 с магазином, 18 патронов калибра 5,45 мм, 2 радиостанции, глушитель к револьверу «Флобер», 11 гильз калибра 5,45 мм, а также револьвер «Флобер» без серийного номера, переделанный самодельным способом для стрельбы боевыми патронами.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Помимо этого, у 19-летнего молодого человека нашли еще 7,5 граммов марихуаны. В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Одному из задержанных также инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Молодые люди арестованы. Оперативные мероприятия продолжаются.