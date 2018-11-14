Белгородский Технолог на две недели отдали инспекторам ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-14T10:45:00+03:00

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В БГТУ имени В.Г. Шухова стартовали курсы повышения квалификации по программе «Осуществление федерального контроля за техническим состоянием и эксплуатацией транспортных средств» для сотрудников управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В течение двух недель курсы пройдут 90 инспекторов. Всего же, начиная с 2013 года, с момента начала сотрудничества Технолога и регионального управления ГИБДД, обучение прошло 250 инспекторов.

Обучение осуществляется по двум программам: «Организация дорожного движения» (для инспекторов дорожного надзора) и «Осуществление федерального контроля за техническим состоянием и эксплуатацией транспортных средств» (для инспекторов по техническому надзору).

Открывая курсы, ректор университета профессор Сергей Глаголев отметил, что уверен в том, «что полученные знания сотрудники смогут использовать в сфере надзорной деятельности на своих территориях обслуживаниях, стремясь к повышению безопасности дорожного движения, снижению аварийности на дорогах Белгородчины и улучшению качества транспортного обслуживания населения области».

В открытии курсов приняли участие начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Николай Смоляков и начальник отдела надзора Андрей Кравченко.