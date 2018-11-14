2018-11-14T12:57:47+03:00
Общество

Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»

11 и 12 ноября клиентам были предложены программы и услуги по сниженным ценам
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Промежуточные итоги акции подведены по программам, которые были предложены ПАО Сбербанк и его партнерами для розничных клиентов. Окончательные цифры будут озвучены после 17 ноября — акции «Зеленого дня» закончат свое действие для корпоративных клиентов.

Уже сейчас можно сказать, что «Зеленый день» стал удачным для всех его участников, продажи выросли в разы, а клиенты смогли получить качественные банковские и небанковские услуги и товары по акционной стоимости.

Было получено около 14 000 заявок на ипотеку на общую сумму 32 млрд. рублей, заключено более 380 000 договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 240 млрд. руб., количество кредитных заявок на потребительские кредиты выросло в 2 раза, количество полученных заявок на бизнес-карты с кешбэком в 5 раз превысило среднедневное значение, совершено более 500 сделок за 1 день по промодепозитам для юридических лиц. Кроме этого, инвестиционная облигация Сбербанка, выпущенная к акции, собрала рекордный объем в первый же день, также выросли продажи в компаниях экосистемы Сбербанка.

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