СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-14T08:59:33+03:00

Бывший руководитель дома для престарелых в Белгородской области круто отдыхал за счет своих подопечных. Фото: "КП" Архив

За 5 лет он вместе с супругой успел слетать в Доминикану, Мексику и Вьетнам

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Бывший руководитель Ивнянского дома-интерната для престарелых и инвалидов в период с 2011 по 2016 год деньги, предназначенные на оздоровление сотрудников, переводил на счет турфирмы. За эти годы он вместе с супругой отдохнул в Доминикане, Мексике и Вьетнаме.

Ивнянский районный суд признал виновным бывшего руководителя Ивнянского дома-интерната для престарелых и инвалидов в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба прокуратуры по Белгородской области.

Подсудимый заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Апелляционной инстанцией Белгородского областного суда приговор оставлен без изменения, жалобы осужденного и его защитника – отклонены. Приговор вступил в законную силу.