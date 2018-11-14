2018-11-14T08:59:33+03:00
Общество

Бывший руководитель дома для престарелых в Белгородской области круто отдыхал за счет своих подопечных

За 5 лет он вместе с супругой успел слетать в Доминикану, Мексику и Вьетнам
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Бывший руководитель дома для престарелых в Белгородской области круто отдыхал за счет своих подопечных.Бывший руководитель дома для престарелых в Белгородской области круто отдыхал за счет своих подопечных.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Бывший руководитель Ивнянского дома-интерната для престарелых и инвалидов в период с 2011 по 2016 год деньги, предназначенные на оздоровление сотрудников, переводил на счет турфирмы. За эти годы он вместе с супругой отдохнул в Доминикане, Мексике и Вьетнаме.

Ивнянский районный суд признал виновным бывшего руководителя Ивнянского дома-интерната для престарелых и инвалидов в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба прокуратуры по Белгородской области.

Подсудимый заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Апелляционной инстанцией Белгородского областного суда приговор оставлен без изменения, жалобы осужденного и его защитника – отклонены. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородцев просят сообщать в полицию о фактах незаконного оборота наркотиков
Белгородский хлеб можно есть спокойно
Прокуратура Белгородской области настаивает на лечении 49-летнего убийцы 5-летнего мальчика
В Губкинском районе энергетики завершают реконструкцию подстанции
В Белгородской области оперативники задержали двух братьев с боевым арсеналом
Белгородский Технолог на две недели отдали инспекторам ГИБДД
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
На минувшей неделе в Белгородской области на пожаре погибло три человека
Почему белгородским водителям не рекомендуют покупать "левый" стеклоомыватель
В Старом Осколе женщина украла двух племенных быков
Белгородец задержан за кражи и за угрозу убить знакомого
Белгородский регион получит самую маленькую субсидию на ремонт и строительство медучреждений
Работа белгородской школьницы попала в Третьяковскую галерею
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Белгороде прошла операция «Жилище», направленная на профилактику пожарной безопасности
В Губкине одиннадцать иностранцев приняли Присягу гражданина РФ
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В ноябре в Белгородском регионе выявлено три случая бешенства
«Открытие» запустил новые пакеты услуг РКО
В Губкине дочь обокрала собственного отца
В Белгороде цех по ремонту силовых трансформаторов увеличил производственные мощности
В Шебекино спасатели сняли с верхушки дерева кошку, которая просидела там два дня
Белгородский музей-диорама «Огненная дуга» принял участие во всероссийском флешмобе
Вендетта по-белгородски, или как мстят за старые обиды в Прохоровке
Белгородский аэропорт будет носить одно из трех имен-финалистов