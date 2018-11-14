В Старом Осколе трудится лучший инспектор по маломерным судам

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-14T18:36:25+03:00

Профессионалом своего дела и на суше, и на воде стал сотрудник группы патрульной службы ГИМС МЧС России по Белгородской области

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Лучшим в своей профессии, профессионалом и на суше, и на воде признан государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы ГИМС МЧС России по Белгородской области Алексей Олейников из Старого Оскола.

В Белгородской области в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» состоялся конкурс на звание «Лучший государственный инспектор по маломерным судам».

Алексей Олейников трудится в Государственной инспекции по маломерным судам с 2014 года. Он - профессионал своего дела и на работе пользуется заслуженным уважением. Вместе со своими коллегами он осуществляет учет, ежегодное освидетельствование пляжей, проводит разъяснительную и профилактическую работу в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах, проводит занятия в школах с детьми и со взрослым населением, осуществляет государственный учет и надзор за маломерными судами.

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей Алексей Олейников неоднократно поощрялся руководством Главного управления МЧС России по Белгородской области.