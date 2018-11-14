Белгородский хлеб можно есть спокойно
Проверки Управления Роспотребнадзора по Белгородской области нарушений не выявили
Белгородский хлеб можно есть спокойно.Фото: "КП" Архив
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Точнее, почти не выявили. Всего за 9 месяцев текущего года проведено 7 проверок объектов, занятых производством и торговлей продуктами. Отобрана 121 проба хлебобулочных и 71 проба кондитерских изделий.
Лабораторные исследования по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям дали отличный результат. Все образцы отвечали установленным требованиям, если не считать 3 проб кондитерских изделий, в которых подвели микробиологические показатели.
В итоге наложено 9 штрафов по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях на сумму 117000 рублей.