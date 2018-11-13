На минувшей неделе в Белгородской области на пожаре погибло три человека

СЕГОДНЯ 20:08 2018-11-13T20:08:03+03:00

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На минувшей неделе в регионе произошло 18 пожаров, из них 8 случилось в жилых помещениях. Основные причины возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печей, а также неосторожное обращение с огнем. К сожалению, в трех случаях есть жертвы.

Так, утром 6 ноября в многоквартирном доме на улице Победы произошел пожар. Его удалось устранить за 20 минут, но хозяин квартиры погиб.

На следующий день в Старом Осколе пожарные прибыли на вызов в 9:46, там они обнаружили погибшего мужчину 1968 года рождения. Возгорание потушили быстро. Вероятной причиной возгорания послужила неосторожность при курении.

В селе Тёплый Колодезь 10 ноября огнем был охвачен дом площадью 80 квадратных метров, хозяина спасти не удалось. Пожарники трудились около 50 минут, были привлечены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 8, № 42 и добровольная пожарная дружина села Теплый Колодезь.

МЧС еще раз напоминает: при обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».