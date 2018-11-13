2018-11-13T19:46:25+03:00
Общество

Почему белгородским водителям не рекомендуют покупать "левый" стеклоомыватель

В нелегальных стеклоомывающих жидкостях используют опасный для здоровья метиловых спирт, вызывающий острое отравление вплоть до летального исхода
Ирина ТАРАСОВА
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"Левая" незамерзайка может быть смертельно опасной! Фото из открытых источников."Левая" незамерзайка может быть смертельно опасной! Фото из открытых источников.
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Морозы, которые пришли в Белгородскую область, скоро станут нормой. Управление Роспотребнадзора по региону советует автомобилистам выбирать стеклоомыватель внимательно. И не использовать «левый», так как в его составе есть метиловый спирт, который может вызвать острое отравление вплоть до летального исхода.

Нелегальные производители используют в стеклоомывателях метиловый спирт, практически не отличимый от пищевого. Но он раздражает слизистую дыхательных путей, глаз - и вызывает острые отравления вплоть до смертельного исхода. Если даже обошлось в первый раз, повторное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в сердце и печени, ухудшение зрения, заболевания ЖКТ, верхних дыхательных путей.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области напоминает: использование метилового спирта в зимних стеклоомывающих жидкостях и других средствах ухода за транспортом запрещено.

Чтобы не рисковать, нужно покупать стеклоомыватель только в установленных местах торговли. В разрешенных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт. У него неприятный запах типа ацетона, но этот спирт не токсичен для человека.

При выборе омывателя обращайте внимание на этикетку. Она должна содержать сведения о производителе с адресом, название продукции, ее назначение и состав, информацию о соответствии техническим условиям, меры предосторожности, советует пресс-служба Роспотребнадзора.

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