В Старом Осколе женщина украла двух племенных быков

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-13T16:08:07+03:00

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Пословица о русской женщине, которая в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, явно становится несовременной. Что конь? Тут два здоровенных быка по кличке «Степан» и «Боря» весом в 600 и 400 килограммов соответственно, пропали. Оперативникам удалось обнаружить лишь останки похищенных животных в лесополосе неподалеку. Установили и личность похитителя, вернее, похитительницы. Ею оказалась 48-летняя неработающая, ранее судимая местная женщина

О пропаже своих двух быков симментальской породы с пастбища, расположенного рядом с домом, в отдел полиции №2 УМВД России по городу Старый Оскол заявил житель села Городище.

Как удалось выяснить в ходе оперативно-розыскных мероприятий, женщина вместе с родственником сразу же разделала похищенных быков, а мясо пропала на одном из рынков за пределами Белгородского региона. Сумма ущерба составила 112 тысяч рублей.

В отношении похитительницы возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

И подозреваемой взяли подписку о невыезде, ей грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Интересно, что симментальская порода относится к одной из старейших пород КРС. Её родиной является Швейцария. Племенная книга породы начинается с 1806 года, но встречаются более ранние упоминания о животных в церковных и светских книгах.

Шкура симменталов имеет большую ценность на рынке.